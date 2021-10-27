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Общество

На Марка Цукерберга и его жену подали в суд за сексуальные домогательства

Два человека, работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив их в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что они обратились в суд еще 20 сентября, однако об этом стало известно только сегодня. Истцами выступили Джон Доу, который числился «управляющим домашним хозяйством» с января 2017 года по март 2019-го, и Миа Кинг, с мая 2018 года по февраль 2019-го работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла супружеской чете услуги безопасности.

Помимо сексуальных домогательств и дискриминации, Чан и Цукерберга обвинили в задержке выплат зарплаты. Как отмечает телеканал, сама компания Facebook не упомянута в разбирательствах.

Представитель семьи Бен ЛаБолт раскритиковал обвинения и заявил, что их подтвердить невозможно.

По данным NBC, суд не назначил никаких слушаний по делу, никто из семьи не дал официальный ответ.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211809/
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