15:12
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Общество

Нецелесообразно. В регионах Кыргызстана Патрульную службу внедрять не будут

Проект по внедрению управления Патрульной службы милиции по всей стране реализовывать не будут. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев.

Читайте по теме
В городе Ош заработала Патрульная служба милиции

По его словам, изначально планировалось организовать УПСМ в Бишкеке и Оше, а затем и в других регионах страны.

«До сих пор мы не можем заполнить штатную численность, как в столице, так и в Оше. Потому что для службы в УПСМ требуется обязательное высшее образование. Считаем также, что дальнейшая реализация проекта в других регионах Кыргызстана нецелесообразна. Потому что первостепенной задачей службы является оперативное реагирование на вызовы, включая линию 102. Но мы учли то, что в областях на один экипаж будет приходится по 50 километров территорий. Поэтому пока ограничились внедрением УПСМ в Бишкеке и Оше», — рассказал он.

Манас Сыдыгалиев отметил, что средняя заработная плата одного сотрудника УПСМ составляет 25 тысяч сомов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211806/
просмотров: 649
Версия для печати
Материалы по теме
Десять процентов от штрафа за нарушение ПДД получает сотрудник ГУОБДД
В Кыргызстане в авариях с начала года погибли 78 детей
Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследовать аварии на дорогах
Хоть депутат. Нарушивших ПДД обещают наказывать вне зависимости от их должностей
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 612 тысяч сомов
В центре Бишкека произошла авария с участием трех машин
На перевалах Кыргызстана временно ограничено движение для всех видов транспорта
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 542 тысячи сомов
Ночью в Бишкеке пьяный водитель Mazda насмерть сбил горожанина
В Бишкеке с начала года в авариях пострадали 2 тысячи 470 человек, погибли — 45
Популярные новости
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Иностранкой себя не&nbsp;ощущаю. Геолог из&nbsp;Львова о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Иностранкой себя не ощущаю. Геолог из Львова о жизни в Кыргызстане
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
15:06
COVID-19. Кыргызстан сегодня ждет поставку вакцин Pfizer и Sinopharm COVID-19. Кыргызстан сегодня ждет поставку вакцин Pfize...
15:03
Эдиль Байсалов и постпред JICA обсудили повышение квалификации госслужащих
14:47
В Казахстане обсудили строительство дороги Алматы — Чолпон-Ата
14:46
События в Кой-Таше. Врач Равшана Джеенбекова отказалась приходить в суд
14:39
Десять процентов от штрафа за нарушение ПДД получает сотрудник ГУОБДД