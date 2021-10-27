Нецелесообразно. В регионах Кыргызстана Патрульную службу внедрять не будут

Проект по внедрению управления Патрульной службы милиции по всей стране реализовывать не будут. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев.

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По его словам, изначально планировалось организовать УПСМ в Бишкеке и Оше, а затем и в других регионах страны.

«До сих пор мы не можем заполнить штатную численность, как в столице, так и в Оше. Потому что для службы в УПСМ требуется обязательное высшее образование. Считаем также, что дальнейшая реализация проекта в других регионах Кыргызстана нецелесообразна. Потому что первостепенной задачей службы является оперативное реагирование на вызовы, включая линию 102. Но мы учли то, что в областях на один экипаж будет приходится по 50 километров территорий. Поэтому пока ограничились внедрением УПСМ в Бишкеке и Оше», — рассказал он.

Манас Сыдыгалиев отметил, что средняя заработная плата одного сотрудника УПСМ составляет 25 тысяч сомов в месяц.