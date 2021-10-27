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Общество

В интернатах детям существенно сокращают порции. Какие нарушения еще выявлены

Ряд нарушений выявили члены постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша (БГК) во время выезда в образовательные учреждения интернатного типа. Об этом сообщила пресс-служба горкенеша.

По ее данным, в интернате № 1 депутаты столкнулись с пьяным охранником, который спал на рабочем месте, отсутствовали преподаватели, учебные журналы, документация. «Директор интерната № 1 сказал, что он не ответственен за документацию», — отметили в БГК.

В интернате № 71 комиссия обнаружила, что в обед детям выдали порцию еды весом 70 граммов вместо положенных 200 граммов.

«По данному факту на месте организовано рабочее совещание, на которое были приглашены руководитель и сотрудники интерната, а также начальник управления образования мэрии Назгуль Лосникова», — отметили в БГК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211742/
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