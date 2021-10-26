В жилмассиве Бишкека построят ФАП и центр изучения восточных языков

Фельдшерско-акушерский пункт и центр изучения восточных языков построят в жилмассиве «Ак-Босого». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сегодня состоялась церемония закладки капсулы в фундамент нового комплекса. Проект реализовывается благотворительным фондом Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи. Однако в конце сентября во время выезда на место строительства выяснилось, что там высокий уровень грунтовых вод.

«В связи с этим стоимость работ по котловану и фундаментам превышает сумму, предусмотренную фондом для реализации. Позже было принято решение о софинансировании со стороны муниципалитета», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, мэрия выделила под строительство участок общей площадью 0,64 гектара. Проектирует комплекс ОсОО «Аманат Групп».