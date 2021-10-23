Эльзар из Чолпон-Аты строит на Иссык-Куле пирсы и мечтает о большом море

С детства Эльзар Мамытов мечтал о море. Но бороздить океанские просторы пареньку с Иссык-Куля не довелось, хотя любовь к водной стихии осталась навсегда. Сегодня наш герой занимается изготовлением пирсов, к которым причаливают корабли и маломерные суда.

Как рассказал Эльзар Мамытов, в восьмом классе в Чолпон-Ате он устроился в яхтклуб матросом.

Фото Юрия Кузьминых. Эльзар Мамытов

— Пришлось драить палубу, катать туристов, следить за правилами техники безопасности на воде. Появилась мечта связать свою жизнь с морем. В свободное от работы время часто смотрел на мастеров, которые на берегу строили пирс. Наверное, сказались отцовские гены. Он сварщик. Родился в Приморском крае, родители туда уехали еще во времена СССР. Видимо, тяга к морскому климату передалась мне с рождения. После развала Союза на Дальнем Востоке не стало работы, ощущалась острая нехватка во всем. На семейном совете отец с матерью решил вернуться домой. Так в четыре года я обрел вторую родину, — рассказывает он.

Школьные годы прошли незаметно. Летом на каникулах устраивался в яхтклуб. Отработал пять сезонов, потом пришла повестка из военкомата. Через несколько дней Эльзар попал во Внутренние войска.

Отмеченный апрелем

— Начались армейские будни. Особенно запомнилось первое задержание пьяных хулиганов. В Карагачевой роще несколько человек пытались затащить девушку в кусты. Она сопротивлялась и звала на помощь. Возмутителей спокойствия задержали и передали сотрудникам Свердловского РУВД. За время срочной службы таких происшествий было много, вспоминает наш собеседник.

Через год ему предложили продолжить службу по контракту. На дворе был 2010 год.

— 7 апреля я был в наряде помощником дежурного по части. В МВД позвонили из оперативного штаба и сообщили о начавшихся в городе беспорядках. Нашу часть подняли по тревоге. Не прошло и часа, как отправили на защиту «Белого дома». Задача — вывести в безопасное место депутатов. Когда агрессивно настроенная толпа заметила нас, полетели камни, пустые бутылки. Осколок кирпича угодил мне в лицо. Отметина об этом осталась на всю жизнь, — вспоминает Эльзар Мамытов.

Молодой человек показывает едва заметный шрам. Потом врачи зафиксировали сильнейшее сотрясение. Подобные увечья получили практически все сослуживцы. Одному сломали ногу, другому выбили глаз. Но площадь, несмотря на залитое кровью лицо, в тот день он не покинул. Когда все успокоилось, больше половины контрактников написали заявления об уходе.

Эльзар признался, что у него и мысли не было последовать примеру испугавшихся однополчан. Он остался служить. В начале лета в Кыргызстан пришла другая беда — начались Ошские события. Вся тяжесть этого конфликта легла на плечи милиции и военнослужащих Внутренних войск.

Об этом времени наш герой даже спустя 10 лет вспоминает неохотно.

— Нас подняли по тревоге и самолетом отправили на юг. Потом из Оша перебросили в Баткенскую область охранять водозабор. Больше трех суток сидели без воды и пищи. Спать приходились урывками. Была вероятность захвата стратегического объекта таджиками или вооруженными группами, — говорит Эльзар Мамытов.

В 2013 году Внутренние войска расформировали и передали под крыло Национальной гвардии. Сержант контрактной службы Мамытов впервые задумался о гражданке. К тому времени подошел срок окончания службы, новый контракт заключать не стал. Устроился в частную охранную контору в Бишкеке.

Но все время тянуло домой на Иссык-Куль. Сейчас вместе с супругой они воспитывают дочь. Была идея уехать и зафрахтоваться в пароходство. Даже писал туда письма. Но ответ разочаровал, на работу на гражданский флот без высшего образования не брали.

— У меня на руках был только сертификат, который мне выдали в клубе. Сейчас мне 32 года, но до сих пор мечта связать жизнь с морем не оставляет меня, — отмечает наш собеседник.

Сварщик, кузнец, строитель пирсов

Фото Юрия Кузьминых. Эльзар Мамытов за работой

— В детстве отец брал меня в помощники. Тогда режущих инструментов не было. Папа давал мне в руки зубило и огромной кувалдой бил по нему. Честно признаюсь, иногда от страха перехватывало дыхание, я закрывал глаза. Став взрослым, никогда не думал, что выберу работу сварщика. Все решил его величество случай. Случайно нашел в сарае отцовский сварочный аппарат. Дома сделал подцветочник на клумбу. Первая работа, честно скажу, не понравилась. Шов кривой. Сегодня сварщиков много, а быть одним из многих не хотелось. Я предъявляю к себе очень высокие требования. Кроме этого, увлекся дизайном по металлу. Специально поехал в Бишкек и устроился учеником в кузню. Там работали профессионалы. Освоил не только сварку, но и ковку. Первый раз, когда стоял у раскаленного горна, запомнил навсегда. Каждый день приходилось подходить к работе творчески. На одно изделие уходило около 10 дней. Начинал с малого. Первое изделие — обычная урна. Провозился с ней несколько дней. Сейчас смешно, могу сделать ее за несколько часов. Раскаленный металл — он живой. Считаю, он должен принять или отторгнуть мастера. Меня он принял, — рассказывает Эльзар.

После того как наш герой освоил мастерство кузнеца и сварщика, вернулся домой. Здесь он снова вспомнил, как в школьные годы наблюдал за работой мастеров, строивших на озере пирсы и причалы. Специалистов, кто на Иссык-Куле этим занимается, — единицы, поэтому выбрал это занятие.

Первый заказ получил от частного предпринимателя из села Бостери. Оказалось, работа очень сложная, а на Иссык-Куле нет специальной вспомогательной техники. Поэтому забивать сваи в грунт приходится вручную. Захотелось облегчить работу. Основательно взялся за специальную литературу и изрядно перерыл интернет. Самостоятельно разработал плавкран, изготовил к нему оригинальную гидравлику. Как только кран заработал, всю работу удалось значительно облегчить. Но занятие это очень затратное, и не каждый собственник дома отдыха отважится на постройку пирса.

В свободное время Эльзар Мамытов занимается изготовлением эксклюзивных вещей из металла.

Во дворе его дома несколько экземпляров: винтажные скамейки, резные мангалы, металлические оригинальные наборы столиков и стульев.

В планах у мастера в ближайшие годы открыть кузнецу и набрать учеников. Первый шаг сделан. Во дворе возвели стены.

— Я нашел себя в жизни и кардинально ее менять не собираюсь. Но кто знает, детскую мечту ведь никто не отменял, — подытожил беседу Эльзар.