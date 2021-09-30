Продажа справок. Более 100 сертификатов о вакцинации оформили фиктивно

Всего 130 сертификатов о вакцинации от коронавируса оформили фиктивно в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, сами врачи организовать весь процесс не могли.

«К процессу привлекли сильных программистов, звонили людям с российского номера. Сейчас мы все остановили, но продолжим работать. Легкие деньги все хотят заработать. Покупали справки из разных регионов. Некоторые уже выехали с этими сертификатами за рубеж. Один медработник отстранен от работы на время следствия», — сказал глава Минздрава.

Ранее чиновник говорил, что сертификаты о вакцинации продавали в двух группах семейных врачей.