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Общество

Пусть министр придет. Депутаты отказались слушать доклад замминистра энергетики

На комитете по бюджету и финансам депутаты отказались слушать доклад замминистра энергетики и промышленности Тилека Айталиева.

Отметим, сегодня комитет планировал рассмотреть проект дополнительного соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2». Докладчиком был указан министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев.

По словам его заместителя Тилека Айталиева, министр находится на совещании на ТЭЦ Бишкека в связи с рядом поручений, данных главой кабмина в минувшую пятницу, и попросил разрешение сделать доклад самому.

Глава комитета Эмиль Токтошев сказал, что докладчиком указан министр, которого члены комитета еще не видели. Депутат Сайдулла Нышанов его поддержал. «Мы еще не видели министра плюс еще и вопросы есть. Вот в регионах веерные отключения идут. Побывал в Базар-Коргоне, с утра до вечера нет света, сотовые телефоны не работают. Если состояние тяжелое, тогда надо сказать. Или же надо сказать, по какой причине отключают. И с тех пор, как назначили министром, мы не видели еще его», — сказал нардеп.

«Если есть вопросы, готов ответить», — настаивал Тилек Айталиев.

Но комитет поставил предложение Сайдуллы Нышанова перенести рассмотрение вопроса из-за отсутствия министра Доскула Бекмурзаева на голосование. Депутаты его поддержали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208468/
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