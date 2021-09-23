Госномер с особой комбинацией цифр и букв 01KG 001SDR выставлен на онлайн-аукцион ГРС. Об этом сообщается на сайте nomer.srs.kg.
Стартовая цена — 62 тысячи сомов.
Как пояснили 24.kg в Государственной регистрационной службе, на проведение аукциона пока не поступило заявок. «Как только поступят заявления от граждан, автоматически будет назначена дата торгов», — сообщили в ведомстве.
На сайте также выставлен на аукцион госномер 01 KG 001 TCH. Пользователи соцсетей полагают, что это сокращение фамилии председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Его стартовая цена также 62 тысячи сомов.
Напомним, что с 11 ноября 2020 года запущен обновленный сайт онлайн-аукционов nomer.srs.kg. Разработчиком системы является ГП «Инфоком» при ГРС. Новшество введено на основе большого количества обращений автовладельцев о желании выбора не только цифровых комбинаций, но и буквенных. Соответствующее постановление было подписано в августе 2020 года.