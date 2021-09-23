Госномер с особой комбинацией цифр и букв 01KG 001SDR выставлен на онлайн-аукцион ГРС. Об этом сообщается на сайте nomer.srs.kg.

Стартовая цена — 62 тысячи сомов.

Как пояснили 24.kg в Государственной регистрационной службе, на проведение аукциона пока не поступило заявок. «Как только поступят заявления от граждан, автоматически будет назначена дата торгов», — сообщили в ведомстве.

Фото скриншот. Госномер с комбинацией букв SDR выставлен на аукцион

На сайте также выставлен на аукцион госномер 01 KG 001 TCH. Пользователи соцсетей полагают, что это сокращение фамилии председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Его стартовая цена также 62 тысячи сомов.

Фото скриншот. Госномер с особой комбинацией

Напомним, что с 11 ноября 2020 года запущен обновленный сайт онлайн-аукционов nomer.srs.kg. Разработчиком системы является ГП «Инфоком» при ГРС. Новшество введено на основе большого количества обращений автовладельцев о желании выбора не только цифровых комбинаций, но и буквенных. Соответствующее постановление было подписано в августе 2020 года.