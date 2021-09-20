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Общество

Объявлены лауреаты премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония вручения премии «Эмми». Об этом пишет ТАСС.

В этом году приз за лучший драматический сериал получила «Корона». Он лидер по общему числу номинаций и претендовал на награду сразу в 24 категориях. За звание лучшего драматического сериала вместе с ней боролись картины «Мандалорец», «Пацаны», «Бриджертоны», «Рассказ служанки», «Страна Лавкрафта», «Поза» и «Это мы».

В категории за лучший комедийный сериал, помимо победителя — «Теда Лассо», были представлены работы «Черная комедия», «Кобра Кай», «Эмили в Париже», «Хитрости», «Бортпроводница», «Метод Комински» и «4лен».

Награду в номинации за лучший мини-сериал забрала семисерийная картина «Ход королевы». На Emmy в этой категории также претендовали работы «Ванда/Вижн», «Я могу уничтожить тебя», «Мейр из Исттауна» и «Подземная железная дорога».

Джин Смарт и Джейсон Судейкис получили Emmy за главные роли в комедийных сериалах. А Оливия Колман и Джош О’Коннор, сыгравшие в сериале «Корона», удостоились премии за ведущие роли в драматическом сериале.

Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»,) получила премию за лучшую женскую роль в мини-сериале. Аналогичной награды среди мужчин удостоился Юэн Макгрегор («Холстон»).

Ради соблюдения социальной дистанции организаторы ограничили число номинантов, имеющих право прийти на церемонию: команду каждого из проектов в одной номинации представляют не более четырех человек. Некоторые участники не смогли прибыть в США для участия в церемонии и выступали по видеосвязи из других стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207697/
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