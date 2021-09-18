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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В России запустили производство вакцины AstraZeneca для экспорта

В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, начала производство российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей.

«Внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами», — заявил журналистам первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, российские производители в настоящее время выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, к концу года планируется масштабирование производства до 45 миллионов комплектов.

«В России уже производятся иностранные вакцины, на «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — сказал Василий Осьмаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207565/
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