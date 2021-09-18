COVID-19. В России запустили производство вакцины AstraZeneca для экспорта

По данным агентства, начала производство российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей.

«Внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами», — заявил журналистам первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, российские производители в настоящее время выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, к концу года планируется масштабирование производства до 45 миллионов комплектов.

«В России уже производятся иностранные вакцины, на «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — сказал Василий Осьмаков.