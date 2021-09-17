После ремонта. Проезд в туннеле имени Кольбаева разрешен теперь круглосуточно

Завершены профилактические работы системы вентиляции внутри туннеля имени Кольбаева на автодороге Бишкек — Ош. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Сейчас ведутся только ямочные и ремонтно-восстановительные работы асфальто-бетонного основания и дренажной системы внутри туннеля с северной части портала. Закончить работы запланировано к концу сентября.

«На сегодня препятствий для проезда транспортных средств всех категорий на этом участке дороги нет. Проезд открыт круглосуточно», — говорится в сообщении.