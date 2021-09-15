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Общество

Три человека погибли в аварии в Джалал-Абаде

В селе Кара-Жыгач Токтогульского района Джалал-Абадской области в аварии погибли три человека. Об этом сообщили в МЧС.

По его данным, примерно в 7.00 на 308-м километре автодороги Бишкек — Ош водитель бензовоза DAF столкнулся с автомобилем «Жигули» (ВАЗ-2107). В результате ДТП на месте происшествия погибли трое мужчин.

Спасатели извлекли тела погибших из легковой машины и передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили в морг Токтогульской районной больницы. Личность погибших устанавливается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207140/
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