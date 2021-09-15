Как в РФ оформить свидетельство о возвращении в Кыргызстан. Пояснение посольства

С 20 сентября посольство начнет оформлять и выдавать кыргызстанцам свидетельство на возвращение на родину по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
По ее данным, это позволит упорядочить процесс оформления документов, избежать очередей, повысить качество обслуживания посетителей и эффективность работы консульского учреждения.
Для записи на электронную очередь кыргызстанцам необходимо направить электронную заявку на адрес: msk.svr.kg@mail.ru с указанием персональных данных.
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- номер телефона;
- причину оформления (утеря/порча/истечение срока действия паспорта/выезд ребенка).
Отметим, свидетельство на возвращение в КР является временным документом, удостоверяющим личность гражданина Кыргызстана и обеспечивающее ему право на въезд в страну.
Свидетельство оформляется в случае:
- утраты паспорта для возвращения в Кыргызскую Республику;
- при обнаружении негодности для использования своего паспорта (химические или механические повреждения);
- при окончании срока его действия (заявитель не может ждать оформления нового паспорта);
- при отсутствии паспорта у граждан Кыргызской Республики, не достигших 18 лет, и новорожденных детей на территории РФ.