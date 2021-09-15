Как в РФ оформить свидетельство о возвращении в Кыргызстан. Пояснение посольства

С 20 сентября посольство начнет оформлять и выдавать кыргызстанцам свидетельство на возвращение на родину по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

По ее данным, это позволит упорядочить процесс оформления документов, избежать очередей, повысить качество обслуживания посетителей и эффективность работы консульского учреждения.

Для записи на электронную очередь кыргызстанцам необходимо направить электронную заявку на адрес: msk.svr.kg@mail.ru с указанием персональных данных.

Ф.И.О.;

дата рождения;

номер телефона;

причину оформления (утеря/порча/истечение срока действия паспорта/выезд ребенка).

Отметим, свидетельство на возвращение в КР является временным документом, удостоверяющим личность гражданина Кыргызстана и обеспечивающее ему право на въезд в страну.

Свидетельство оформляется в случае: