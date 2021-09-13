COVID-19. Только седьмая часть кыргызстанцев полностью вакцинировалась

В КР двумя дозами привито 522 тысячи 144 человека, одной — 737 тысяч 575. Такие данные приводит система для учета вакцинации vc.emed.gov.kg.

В рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации в стране. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты. Следовательно, полностью привито всего 15 процентов кыргызстанцев от включенных в список, одной дозой — 21,6 процента.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.