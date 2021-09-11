Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 сентября: в Бишкеке без осадков

В Кыргызстане дожди возможны только в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +26 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +9, днем +27 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +12, днем до +30 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +23 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +5, днем +23 градуса.

В Таласской области температура ночью +4, днем +26 градусов.