120-летие Касыма Тыныстанова. Внук госдеятеля о разрушении идентичности кыргызов

Сегодня Кыргызстан отмечает 120-летие со дня рождения кыргызского ученого, поэта, государственного деятеля и основоположника кыргызской письменности Касыма Тыныстанова. Он родился 10 сентября 1901 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области.

Журналист 24.kg поговорила с единственным на сегодня носителем фамилии, внуком первого профессора Кыргызстана Тендиком Тыныстановым и собрала интересные факты о жизни государственного деятеля.

Тендик Тыныстанов уже 16 лет живет в столице Великобритании — Лондоне. Он директор по стратегии и корпоративному развитию Фонда Томсон Рейтерс (Thomson Reuters).