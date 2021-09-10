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Общество

120-летие Касыма Тыныстанова. Внук госдеятеля о разрушении идентичности кыргызов

Сегодня Кыргызстан отмечает 120-летие со дня рождения кыргызского ученого, поэта, государственного деятеля и основоположника кыргызской письменности Касыма Тыныстанова. Он родился 10 сентября 1901 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области.

Журналист 24.kg поговорила с единственным на сегодня носителем фамилии, внуком первого профессора Кыргызстана Тендиком Тыныстановым и собрала интересные факты о жизни государственного деятеля.

Тендик Тыныстанов уже 16 лет живет в столице Великобритании — Лондоне. Он директор по стратегии и корпоративному развитию Фонда Томсон Рейтерс (Thomson Reuters).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206721/
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