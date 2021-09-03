Спикер БГК считает, что право утверждать тариф на проезд нужно передать мэрии

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев считает, что право утверждать тарифы на проезд нужно полностью передать в ведение мэрии. Его обращение опубликовано на официальной странице Бишкекского горкенеша в Facebook.

Он отметил, что в социальных сетях и некоторых новостных агентствах публикуются новости, что Конгантиев заявил, что у БГК нет функций по утверждению тарифа на общественный транспорт, и тем самым он якобы не хочет брать ответственность за эту проблему.

«Во-первых, мое выражение вырвано из контекста дискуссии и обсуждения этой проблемы, которая началась в соответствующей профильной комиссии БГК. Во-вторых, именно я — один из основных сторонников скорейшего решения проблемы утверждения тарифов на общественный транспорт. И считаю, что нынешний созыв БГК должен взять полную ответственность за решение данной проблемы. Однако я сторонник не разового, а системного решения данного вопроса», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что проблема изменения тарифа стоит на повестке мэрии и горкенеша уже 7 лет. «Нынешние тарифы за транспорт не менялись 10 лет. Каждый раз, когда данный вопрос поднимается транспортными компаниями, мэрия делает ссылку на БГК, что только в его функциях утверждение тарифов. Горкенеш, являясь коллегиальным органом, работающим сессионно, рассматривает этот вопрос в профильных комиссиях, рабочих группах, отправляет на доработку, к тому моменту меняются составы и так далее. Это все приводит к бюрократизации проблемы, бесконечным перекидкам вопроса из комиссий в мэрию и обратно. В конечном итоге вопрос не решается десятки лет», — написал он.

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Председатель БГК добавил, что настоящий созыв уже начал рассматривать вопрос в профильных комиссиях. «Мы обязательно доведем его до логического конца, рассмотрим и утвердим тарифы», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что в быстро меняющейся общественно-экономической ситуации вопрос повышения тарифа возникнет уже в ближайшее время. «И тогда опять будет такая же волокита на несколько лет. Считаю, что для системного разрешения данного вопроса право утверждать и менять тарифы нужно полностью передать в ведение мэрии. Чтобы она могла самостоятельно, оперативно менять и утверждать тарифы на проезд в общественном транспорте без БГК. Уже сейчас есть разночтения и противоречия законов о транспорте, местном самоуправлении и других нормативно-правовых актов, требующих изменения и согласования», — подытожил он.

Напомним, 2 июня в Бишкеке водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату проезда. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).