13:54
USD 84.74
EUR 100.38
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Спикер БГК считает, что право утверждать тариф на проезд нужно передать мэрии

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев считает, что право утверждать тарифы на проезд нужно полностью передать в ведение мэрии. Его обращение опубликовано на официальной странице Бишкекского горкенеша в Facebook.

Он отметил, что в социальных сетях и некоторых новостных агентствах публикуются новости, что Конгантиев заявил, что у БГК нет функций по утверждению тарифа на общественный транспорт, и тем самым он якобы не хочет брать ответственность за эту проблему.

«Во-первых, мое выражение вырвано из контекста дискуссии и обсуждения этой проблемы, которая началась в соответствующей профильной комиссии БГК. Во-вторых, именно я — один из основных сторонников скорейшего решения проблемы утверждения тарифов на общественный транспорт. И считаю, что нынешний созыв БГК должен взять полную ответственность за решение данной проблемы. Однако я сторонник не разового, а системного решения данного вопроса», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что проблема изменения тарифа стоит на повестке мэрии и горкенеша уже 7 лет. «Нынешние тарифы за транспорт не менялись 10 лет. Каждый раз, когда данный вопрос поднимается транспортными компаниями, мэрия делает ссылку на БГК, что только в его функциях утверждение тарифов. Горкенеш, являясь коллегиальным органом, работающим сессионно, рассматривает этот вопрос в профильных комиссиях, рабочих группах, отправляет на доработку, к тому моменту меняются составы и так далее. Это все приводит к бюрократизации проблемы, бесконечным перекидкам вопроса из комиссий в мэрию и обратно. В конечном итоге вопрос не решается десятки лет», — написал он.

Читайте по теме
Куванычбек Конгантиев: Утверждение тарифа на проезд в компетенцию БГК не входит

Председатель БГК добавил, что настоящий созыв уже начал рассматривать вопрос в профильных комиссиях. «Мы обязательно доведем его до логического конца, рассмотрим и утвердим тарифы», — отметил он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что в быстро меняющейся общественно-экономической ситуации вопрос повышения тарифа возникнет уже в ближайшее время. «И тогда опять будет такая же волокита на несколько лет. Считаю, что для системного разрешения данного вопроса право утверждать и менять тарифы нужно полностью передать в ведение мэрии. Чтобы она могла самостоятельно, оперативно менять и утверждать тарифы на проезд в общественном транспорте без БГК. Уже сейчас есть разночтения и противоречия законов о транспорте, местном самоуправлении и других нормативно-правовых актов, требующих изменения и согласования», — подытожил он.

Напомним, 2 июня в Бишкеке водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату проезда. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205943/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из Узбекистана
Куванычбек Конгантиев: Утверждение тарифа на проезд в компетенцию БГК не входит
Что делать с тарифами на проезд в маршрутках, кандидат в мэры пока не знает
В мэрии Бишкека рассказали, в каких автобусах взимают за проезд 10 сомов
В новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов
Повышение тарифов. Почему по закону нельзя увеличить плату за проезд
Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса
БГК вывесил проект постановления о повышении тарифа на проезд на обсуждение
Забастовка маршруток. Водители выступили с обращением к чиновникам Бишкека
Тариф на проезд. В БГК рассказали порядок принятия постановления
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
3 сентября, пятница
13:27
Операции по пересадке органов станут более доступны кыргызстанцам Операции по пересадке органов станут более доступны кыр...
13:16
Спикер БГК считает, что право утверждать тариф на проезд нужно передать мэрии
13:06
Махинации со списками избирателей? Депутат об огромных очередях в ЦОН
12:46
Новым акимом Панфиловского района стал Маил Алияскаров
12:24
Электронный патент можно оформить и оплатить через смартфон