Стрельба в Бишкеке. С патрульными должны работать психологи, считают активисты

Обратить внимание на эффективность работы военно-врачебной комиссии в части психолого-психиатрической оценки состояния будущих и действующих сотрудников милиции призывают активисты. С заявлением выступил гражданский союз «За реформы и результат», комментируя убийство водителя сотрудником патрульной милиции.

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Активисты призывают руководство МВД и первых лиц государства обратить внимание на системные проблемы в правоохранительных органах и незавершенность пилотного проекта по созданию патрульной милиции. Их решение может предотвратить повторение таких трагических событий и переориентировать милицию на сервисный характер службы.



«Среди решений — развитие психологической работы с личным составом. В первую очередь нужно обратить внимание на эффективность работы военно-врачебной комиссии в части психолого-психиатрической оценки состояния будущих и действующих сотрудников. В связи со спецификой работы в правоохранительных органах скрининг психического состояния должен проводиться регулярно для выявления сотрудников, находящихся на грани психологического срыва. Требуется развитие психологической службы, которая систематически должна обучать, оказывать профессиональную помощь и оценивать состояние сотрудников органов внутренних дел», — прокомментировали активисты.



Гражданский союз готов направить предложения для организации психологической работы с личным составом патрульной милиции.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение

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