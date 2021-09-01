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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Стрельба в Бишкеке. С патрульными должны работать психологи, считают активисты

Обратить внимание на эффективность работы военно-врачебной комиссии в части психолого-психиатрической оценки состояния будущих и действующих сотрудников милиции призывают активисты. С заявлением выступил гражданский союз «За реформы и результат», комментируя убийство водителя сотрудником патрульной милиции.

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Активисты призывают руководство МВД и первых лиц государства обратить внимание на системные проблемы в правоохранительных органах и незавершенность пилотного проекта по созданию патрульной милиции. Их решение может предотвратить повторение таких трагических событий и переориентировать милицию на сервисный характер службы.

«Среди решений — развитие психологической работы с личным составом. В первую очередь нужно обратить внимание на эффективность работы военно-врачебной комиссии в части психолого-психиатрической оценки состояния будущих и действующих сотрудников. В связи со спецификой работы в правоохранительных органах скрининг психического состояния должен проводиться регулярно для выявления сотрудников, находящихся на грани психологического срыва. Требуется развитие психологической службы, которая систематически должна обучать, оказывать профессиональную помощь и оценивать состояние сотрудников органов внутренних дел», — прокомментировали активисты.

Гражданский союз готов направить предложения для организации психологической работы с личным составом патрульной милиции.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение

Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе по сути обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер

ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.

Милиционера, застрелившего Чингиза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

По данным ГКНБ, 29 августа в ходе расследования уголовного дела по факту убийства Чингиза Абдыраева задержаны заместитель командира роты полка управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека А.Н., младшие инспекторы третьего взвода второй роты полка УПСМ Б.Э. и Б.А.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205695/
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