10:15
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, четыре летальных исхода зарегистрировали в Бишкеке и два в Чуйской области.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 513 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205482/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая волна COVID-19. Ситуация в Бишкеке немного стабилизировалась
Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Работодатели в&nbsp;России отобрали паспорта у&nbsp;кыргызстанцев. Вмешалось посольство Работодатели в России отобрали паспорта у кыргызстанцев. Вмешалось посольство
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
28 августа, суббота
10:00
Чем занять детей в длинные выходные и неожиданные каникулы Чем занять детей в длинные выходные и неожиданные каник...
09:49
Как провокация. Пресс-секретарь президента прокомментировал зарубежного эксперта
09:41
В милиции уверяют, что не пытали задержанного по подозрению в убийстве подростка
09:30
В Кыргызстане коронавирусом заразились девять медработников
09:22
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек