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Общество

Закон о фейках. Бишкекчанин призывает подавать в суд на чиновников

«Давайте подадим в суд на политиков и чиновников, которые дают и давали нам фейк-обещания, ведь закон дает нам на это право», — выступил с инициативой бишкекчанин Данияр Омурзаков и сообщил об этом на своей странице в сети Facebook.

По его словам, не стоит так переживать о принятии закона о фейках (закон о защите от ложной (недостоверной) информации. — Прим. 24.kg). Лучше всем объединиться и подать в суд на чиновников и политиков.

«Если проанализировать их обещания, то мы должны жить не в какой-то кризисной стране, а должны уже жить в передовой стране, которая могла бы с легкостью инвестировать уже в самые экономические топовые страны. Никогда нельзя упускать получаемые возможности! Давайте нам еще законы, а мы теперь будем пользоваться исключительно своими законными правами и истолковывать их в пользу народа! Хотели закон против фейковой информации? Ок, мы его реализуем в полную силу против фейковых политиканов», — написал Данияр Омурзаков.

Президент Садыр Жапаров подписал скандальный Закон депутата Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации» 23 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205165/
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