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Общество

На Иссык-Куле стартовал международный тренинг по водолазной подготовке

В Чолпон-Ате на учебно-тренировочной базе водолазной службы при МЧС состоялось официальное открытие очередного международного тренинга по водолазной подготовке под эгидой Международной организации гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для участия в тренинге прибыли 24 представителя из 14 стран-участниц: Российской Федерации, Казахстана, Грузии, Армении, Сербии, Туниса, Египта, Ливана, Грузии, ОАЭ, Палестины, Иордании, Бахрейна, Марокко и Саудовской Аравии. Цель мероприятия — обучение и обмен опытом, установление постоянного контакта в области водолазной подготовки между спасательными подразделениями», — говорится в сообщении.

В рамках 12-дневной программы планируется провести занятия по безопасности и охране труда при выполнении водолазных работ, эффективного использования водолазного снаряжения и оборудования, а также практические погружения под воду на глубину до 40 метров.

Для справки: международная организация гражданской обороны действует с 1972 года. Сегодня в ее состав входят 60 стран мира и еще 16 в качестве наблюдателей. МЧС Кыргызстана входит в МОГО с 2012 года и активно участвует во всех мероприятиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204295/
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