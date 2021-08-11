В горах Алая открылся уникальный купольный отель

На перевале Талдык Алайского района Ошской области по дороге Ош — Иркештам на высоте 3 тысячи 450 метров над уровнем моря расположен уникальный отель «Памир Алай». Об этом сообщила компания «Юрисонн Групп», которая оказывала экспертную помощь владельцу отеля в рамках проекта ПЭРЭТО.

Необычное купольное сооружение рассчитано на 14 мест из шести спален общей площадью 270 квадратных метров. Владелец гостиницы Абдырасул Акматов уже принимает туристов из разных стран мира, которые оставляют приятные отзывы не только о местных природных красотах, но и о высоком уровне сервиса. Постоянной работой обеспечены четыре человека из соседних сел, там же закупаются продукты питания для гостей.

Принять решение о строительстве необычного высокогорного отеля было очень сложно, так как там нет линий электропередачи, а соседнее село Сары-Таш находится в нескольких километрах. Но это не помешало владельцам зоны отдыха обеспечить электроэнергией постояльцев. Они нашли выход из ситуации и установили солнечную фотоэлектрическую панель на 5 киловатт и солнечный коллектор для работы водонагревателя на 250 литров. Кроме того, само здание утеплили пенополиуретаном толщиной 15 сантиметров. В помещении всегда тепло и есть горячая вода. Отель обеспечили чистой родниковой водой и, чтобы не загрязнять окружающую природу, построили современное очистное сооружение.

«Сейчас владельцы строят вторую конструкцию, у которой будет еще больше номеров. Они хотят работать все четыре сезона. Зимой здесь будет лыжная база, также владелец планирует открыть детский лагерь на летний период», — рассказал консультант проекта ПЭРЭТО по Ошу Нурлан Ирисов.