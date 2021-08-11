В горах Алая открылся уникальный купольный отель

На перевале Талдык Алайского района Ошской области по дороге Ош — Иркештам на высоте 3 тысячи 450 метров над уровнем моря расположен уникальный отель «Памир Алай». Об этом сообщила компания «Юрисонн Групп», которая оказывала экспертную помощь владельцу отеля в рамках проекта ПЭРЭТО.
Необычное купольное сооружение рассчитано на 14 мест из шести спален общей площадью 270 квадратных метров. Владелец гостиницы Абдырасул Акматов уже принимает туристов из разных стран мира, которые оставляют приятные отзывы не только о местных природных красотах, но и о высоком уровне сервиса. Постоянной работой обеспечены четыре человека из соседних сел, там же закупаются продукты питания для гостей.
«Сейчас владельцы строят вторую конструкцию, у которой будет еще больше номеров. Они хотят работать все четыре сезона. Зимой здесь будет лыжная база, также владелец планирует открыть детский лагерь на летний период», — рассказал консультант проекта ПЭРЭТО по Ошу Нурлан Ирисов.