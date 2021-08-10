Нужны деньги на лечение. Мать 14-летней Виктории просит помощи у кыргызстанцев

Мать 14-летней Виктории Ольга Дотер просит неравнодушных кыргызстанцев помочь собрать средства на лечение дочери. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, у Виктории миопатия — поражение мышц. Ей требуется дорогостоящая операция в Новочеркасске Ростовской области России. Стоимость лечения — 3 миллиона рублей. Самостоятельно собрать сумму у семьи нет возможности.

«Эльсом»: 0558199157;

«Финка банк», счет: 1380206001696742;

KICB, валютный счет для любой точки мира: 1280146053014842;

VISA: 4446732000716433.

Все, кто хочет помочь Виктории, могут перечислить средства по следующим реквизитам:

Получатель — Ольга Дотер, мать Виктории.