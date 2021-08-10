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Общество

Нужны деньги на лечение. Мать 14-летней Виктории просит помощи у кыргызстанцев

Мать 14-летней Виктории Ольга Дотер просит неравнодушных кыргызстанцев помочь собрать средства на лечение дочери. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, у Виктории миопатия — поражение мышц. Ей требуется дорогостоящая операция в Новочеркасске Ростовской области России. Стоимость лечения — 3 миллиона рублей. Самостоятельно собрать сумму у семьи нет возможности.

Все, кто хочет помочь Виктории, могут перечислить средства по следующим реквизитам:

  • «Эльсом»: 0558199157;
  • «Финка банк», счет: 1380206001696742;
  • KICB, валютный счет для любой точки мира: 1280146053014842;
  • VISA: 4446732000716433.

Получатель — Ольга Дотер, мать Виктории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203634/
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