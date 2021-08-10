Нужны деньги на лечение. Мать 14-летней Виктории просит помощи у кыргызстанцев

Мать 14-летней Виктории Ольга Дотер просит неравнодушных кыргызстанцев помочь собрать средства на лечение дочери. Об этом 24.kg сообщила она сама.
По ее словам, у Виктории миопатия — поражение мышц. Ей требуется дорогостоящая операция в Новочеркасске Ростовской области России. Стоимость лечения — 3 миллиона рублей. Самостоятельно собрать сумму у семьи нет возможности.
- «Эльсом»: 0558199157;
- «Финка банк», счет: 1380206001696742;
- KICB, валютный счет для любой точки мира: 1280146053014842;
- VISA: 4446732000716433.
Получатель — Ольга Дотер, мать Виктории.