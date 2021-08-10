Тридцатилетие независимости КР. В Бишкеке пройдет открытый показ фильмов

К 30-летию независимости Кыргызстана департамент кинематографии подготовил открытый показ документальных и художественных фильмов. Он состоится 10-11 августа в столичном Доме кино.

В первый день зрители смогут посмотреть документальные фильмы, которые посвящены видным общественным и государственным деятелям и кинематографистам страны:

«Бексултан Жакиев», посвященный Герою КР, народному писателю и драматургу;

«Жусуп Абдрахманов», посвященный 120-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля Кыргызстана;

«Болотбек Шамшиев» о творчестве народного артиста СССР, кинорежиссера-постановщика, одного из авторов кыргызского чуда;

«Первая ласточка», кинопортрет, посвященный заслуженному деятелю искусств Кыргызстана, кинорежиссеру-документалисту Лире Турусбековой;

«Кадры решают все», кинопортрет, посвященный народному артисту КР, лауреату Государственной премии имени Токтогула, кинооператору-постановщику Кадыржану Кыдыралиеву;

«Кыргыз анимация — 40 жыл» о становлении и развитии национальной мультипликации страны.

11 августа можно будет посмотреть киноленты: