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Общество

Платные муниципальные парковки в Бишкеке. Список

В Бишкеке организованы муниципальные парковки на 17 улицах. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на них взимается оплата с 8.00 до 20.00 — 25 сомов вне зависимости от длительности стоянки. Первые 15 минут, а также в выходные и праздничные дни — бесплатно.

Муниципальные парковки находятся:

  • отрезок улицы Киевской от бульвара Молодой Гвардии до Кулиева;
  • отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;
  • отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арчу;
  • отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;
  • отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;
  • отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;
  • перекресток улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина;
  • перекресток улиц Юнусалиева и Суеркулова;
  • перекресток улиц Кулатова и Матросова;
  • отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;
  • отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;
  • отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;
  • переулок Клубный (возле рынка «Сары-Озон»);
  • отрезок улицы Курманджан Датки от Жибек Жолу до Славянской;
  • улица Токтогула возле ТЦ «Мото»;
  • отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек Жолу;
  • отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина.

В мэрии добавили, что фиксируются факты взимания оплаты на муниципальных парковках в нерабочее время (до 8.00 или после 20.00).

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«Если вы столкнулись с лицами, которые не выдают талон об оплате, не носят специальную одежду предприятия, помните, их действия незаконны! Вы вправе отказаться от оплаты за парковку и обязательно обратитесь в милицию по номеру: 102. Если вы стали свидетелями незаконного взимания оплаты за муниципальную парковку, просим также обратиться с видео- и фотофактами на нашу страницу в соцсетях», — отметили в мэрии.

Операторы МП «Бишкекские парковки и стоянки» одеты в специальный жилет с логотипом предприятия (зеленого цвета), имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате, добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203315/
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