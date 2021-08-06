Платные муниципальные парковки в Бишкеке. Список

В Бишкеке организованы муниципальные парковки на 17 улицах. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, на них взимается оплата с 8.00 до 20.00 — 25 сомов вне зависимости от длительности стоянки. Первые 15 минут, а также в выходные и праздничные дни — бесплатно.
Муниципальные парковки находятся:
- отрезок улицы Киевской от бульвара Молодой Гвардии до Кулиева;
- отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;
- отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арчу;
- отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;
- отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;
- отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;
- перекресток улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина;
- перекресток улиц Юнусалиева и Суеркулова;
- перекресток улиц Кулатова и Матросова;
- отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;
- отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;
- отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;
- переулок Клубный (возле рынка «Сары-Озон»);
- отрезок улицы Курманджан Датки от Жибек Жолу до Славянской;
- улица Токтогула возле ТЦ «Мото»;
- отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек Жолу;
- отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина.
В мэрии добавили, что фиксируются факты взимания оплаты на муниципальных парковках в нерабочее время (до 8.00 или после 20.00).
«Если вы столкнулись с лицами, которые не выдают талон об оплате, не носят специальную одежду предприятия, помните, их действия незаконны! Вы вправе отказаться от оплаты за парковку и обязательно обратитесь в милицию по номеру: 102. Если вы стали свидетелями незаконного взимания оплаты за муниципальную парковку, просим также обратиться с видео- и фотофактами на нашу страницу в соцсетях», — отметили в мэрии.
Операторы МП «Бишкекские парковки и стоянки» одеты в специальный жилет с логотипом предприятия (зеленого цвета), имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате, добавили в муниципалитете.