Платные муниципальные парковки в Бишкеке. Список

В Бишкеке организованы муниципальные парковки на 17 улицах. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на них взимается оплата с 8.00 до 20.00 — 25 сомов вне зависимости от длительности стоянки. Первые 15 минут, а также в выходные и праздничные дни — бесплатно.

Муниципальные парковки находятся: отрезок улицы Киевской от бульвара Молодой Гвардии до Кулиева;

отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;

отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арчу;

отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;

отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;

отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;

перекресток улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина;

перекресток улиц Юнусалиева и Суеркулова;

перекресток улиц Кулатова и Матросова;

отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;

отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;

отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;

переулок Клубный (возле рынка «Сары-Озон»);

отрезок улицы Курманджан Датки от Жибек Жолу до Славянской;

улица Токтогула возле ТЦ «Мото»;

отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек Жолу;

отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина.

В мэрии добавили, что фиксируются факты взимания оплаты на муниципальных парковках в нерабочее время (до 8.00 или после 20.00).

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«Если вы столкнулись с лицами, которые не выдают талон об оплате, не носят специальную одежду предприятия, помните, их действия незаконны! Вы вправе отказаться от оплаты за парковку и обязательно обратитесь в милицию по номеру: 102. Если вы стали свидетелями незаконного взимания оплаты за муниципальную парковку, просим также обратиться с видео- и фотофактами на нашу страницу в соцсетях», — отметили в мэрии.

Операторы МП «Бишкекские парковки и стоянки» одеты в специальный жилет с логотипом предприятия (зеленого цвета), имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате, добавили в муниципалитете.