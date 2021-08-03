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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 564 человека с пересаженными органами живут в Кыргызстане

В Кыргызстане проживает 564 человека с пересаженными органами. Об этом на брифинге сообщила главный специалист управления организации медицинской помощи и общественного здравоохранения МЗиСР Гуласыл Сутуева.

По ее словам, у 164 пересажена печень, у остальных — почка.

Гуласыл Сутуева отметила, что после трансплантации люди должны пожизненно принимать имунносупрессоры, чтобы избежать отторжения пересаженного органа. Эти препараты подавляют иммунитет. «Мы рекомендуем таким пациентам пройти вакцинацию от COVID-19, потому что заболевание у них может протекать в более тяжелой форме. Но перед процедурой советуем проконсультироваться с лечащим врачом», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202999/
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