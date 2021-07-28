11:57
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Определять уровень антител до и после вакцинации не обязательно

Определять уровень антител до вакцинации не обязательно. Об этом на брифинге рассказал руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, не во всех регионах и населенных пунктах есть лаборатории, которые могут определить уровень антител. «Кроме того, чтобы сдать анализ, нужны время, деньги. Даже если у человека вообще нет антител, то после вакцинации он получит хороший иммунитет. Если они есть, то их уровень повысится. Мы посмотрели, что у более 2 тысяч вакцинированных количество антител увеличилось», — сказал он.

По словам Нурматова, после вакцинации тоже сдавать анализы на антитела не стоит. «Просто у вас все равно появятся антитела при соприкосновении с компонентом вируса. Они будут и сохранятся долго. Сейчас длительность сохранения антител мы изучаем. Если после вакцинации вирус в организм не попал, то организм потихонечку уменьшает количество антител. Это не означает, что вы потеряете иммунитет против коронавируса. В организме активизируется иммунологическая память, поэтому быстро выработаются новые антитела. И дело не доходит до заболевания», — сказал он.

Зуридин Нурматов добавил, что вакцины сейчас в стране хватает, она бесплатная. «В вакцине не содержится живой вирус, который может вызвать заболевание. Человек не может заболеть из-за самой прививки. Такого случая нигде в мире не зарегистрировано. Вакцина предотвращает заболевания после выработки антител. Если человек заразился вирусом и до появления симптомов получил вакцину, то он может заболеть, но это не результат вакцинации», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202370/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцинация от COVID. Сертификаты в Кыргызстане пока не подделывали
Вакцина от COVID-19. 226 тысяч доз AstraZeneca поступят в Кыргызстан завтра
Саудовская Аравия разрешит иностранным паломникам въезд на малый хадж
COVID-19. Ревакцинацию после «Спутника V» лучше делать другой прививкой — ученые
В России проведут клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19
Хорошая новость. Вакцинация поможет избавиться от посткоронавирусного синдрома
Пик пройден. В Минздраве прокомментировали спад заболеваемости COVID-19
Вакцина от COVID-19. Кыргызстанцам рекомендуют не сдавать тесты на антитела
Вторая доза вакцины от COVID-19 дает больший эффект, чем первая: исследование
В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
У&nbsp;умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
28 июля, среда
11:50
Угрожал ножом и отобрал телефон. В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое Угрожал ножом и отобрал телефон. В Бишкеке задержан под...
11:29
Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека
11:26
COVID-19. Определять уровень антител до и после вакцинации не обязательно
11:20
Скончался бывший руководитель администрации президента Усен Сыдыков
11:15
Ни один проект не рассмотрен. В парламенте критикуют главу РКФР Артема Новикова