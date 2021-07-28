COVID-19. Определять уровень антител до и после вакцинации не обязательно

Определять уровень антител до вакцинации не обязательно. Об этом на брифинге рассказал руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, не во всех регионах и населенных пунктах есть лаборатории, которые могут определить уровень антител. «Кроме того, чтобы сдать анализ, нужны время, деньги. Даже если у человека вообще нет антител, то после вакцинации он получит хороший иммунитет. Если они есть, то их уровень повысится. Мы посмотрели, что у более 2 тысяч вакцинированных количество антител увеличилось», — сказал он.

По словам Нурматова, после вакцинации тоже сдавать анализы на антитела не стоит. «Просто у вас все равно появятся антитела при соприкосновении с компонентом вируса. Они будут и сохранятся долго. Сейчас длительность сохранения антител мы изучаем. Если после вакцинации вирус в организм не попал, то организм потихонечку уменьшает количество антител. Это не означает, что вы потеряете иммунитет против коронавируса. В организме активизируется иммунологическая память, поэтому быстро выработаются новые антитела. И дело не доходит до заболевания», — сказал он.

Зуридин Нурматов добавил, что вакцины сейчас в стране хватает, она бесплатная. «В вакцине не содержится живой вирус, который может вызвать заболевание. Человек не может заболеть из-за самой прививки. Такого случая нигде в мире не зарегистрировано. Вакцина предотвращает заболевания после выработки антител. Если человек заразился вирусом и до появления симптомов получил вакцину, то он может заболеть, но это не результат вакцинации», — сказал он.