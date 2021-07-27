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Общество
Сюжет: COVID-19

В России проведут клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19

Минздрав России разрешил испытания вакцины от Biocad. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что первая и вторая фаза клинических исследований препарата от Biocad продлятся до декабря 2026 года. Они будут проводиться на базе двух петербургских медицинских организаций: исследовательского центра «Юнинова» и центра X7 Clinical Research. В них примут участие 360 человек.

В качестве цели исследования указана «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)».

По данным РИА-Новости, Biocad разрабатывает собственную вакцину на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.

Сейчас в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202291/
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