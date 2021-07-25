Атсуто Учияма об отличии японских и кыргызских суши и секрете их приготовления

Тридцатилетний Атсуто Учияма учился на эколога, но стал шеф-поваром итальянской и японской кухни. А теперь он преподает в профлицее № 10 в Бишкеке. Он рассказал 24.kg, что его стимулировало выучить кыргызский язык и чем местные суши отличаются от японских.

Фото из архива Атсуто Учияма . Мастер-класс по приготовлению суши-роллов для преподавателей лицея

— Родом я из города Иокогама (префектура Канагава), учился в университете на эколога, но из-за большой любви к приготовлению пищи решил стать поваром. Отработал в местном ресторане шесть лет, а потом решил принять участие в программе волонтеров.

После просмотра заявки Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которое направляет волонтеров в разные страны мира, я впервые узнал о Кыргызстане.

Искал информацию о стране и узнал миф о том, что Япония и Кыргызстан имеют одну и ту же родословную.

Меня отобрали по программе, и я приехал в КР в декабре 2019 года как волонтер JICA, но уже в марте 2020-го из-за пандемии мне пришлось покинуть Бишкек. Нас срочно эвакуировали. Вернулся я недавно, в мае 2021-го, и пока буду здесь, в Бишкеке. Тут сейчас жарко. А когда только приехал, помню, было очень холодно. Сразу заболел, горло першило, но быстро вылечился.

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— Вы говорите на кыргызском языке. Легко ли вам далось его изучение?

— Изучал кыргызский три месяца в Японии и один месяц после приезда сюда. Кыргызский и японский похожи, особенно грамматика, поэтому было не так сложно. Тем более у меня было понимание, что со студентами и коллегами придется говорить на кыргызском. Мне понравился этот язык. Наши некоторые слова звучат похоже. Например, аябай, что означает «очень» на кыргызском, созвучно с популярным среди молодежи словом «ябай», что означает «классно, круто». Исторически же это слово означало «опасно».

— Какими еще иностранными языками вы владеете?

— Говорю немного на английском, сейчас изучаю русский. Он очень сложный. Думаю, что это необходимо, поскольку многие в Бишкеке говорят по-русски. Я бы даже сказал, что эти два языка используют вперемешку, поэтому нужно знать оба языка, чтобы полностью понимать говорящего.

— Как знание госязыка помогло вам в адаптации в Кыргызстане?

— Когда говорю по-кыргызски, ко мне здесь относятся по-доброму и более внимательно. Язык важен при покупках и заказе еды, а также при изучении жизни и культуры страны. Когда хожу на базары, продавцы задают много вопросов, так как в Бишкеке мало японцев. Им интересна моя родина, пытаюсь ответить на все их вопросы, и это помогает мне практиковать языковые навыки.

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Потихоньку привык к стране, посещая дома коллег, базары, узнавая о жизни местных жителей. Мои коллеги с профлицея стали моими друзьями. На выходных мы ездим в горы с ними, ходим на рынки.

— Поделитесь своими впечатлениями после знакомства со страной.

— Кыргызстан очень дружелюбен к японцам. Тут оказалось больше видов ингредиентов, чем я предполагал. Был удивлен. Если вспомнить мой первый поход в магазин, еще во время первого приезда, купил помидоры, огурцы, картошку, говядину. Мясо, кстати, оказалось недорогое. В Японии оно очень дорогое, особенно говядина, а баранины там мало. Еще у вас блюда вкусные. И много японских машин.

Я удивлен, что в Кыргызстане некоторые люди не знают кыргызский язык.

Здесь хорошо говорят по-русски, и у меня сложилось впечатление, что многие знают английский.

Особого культурного шока не было, поэтому впечатления были положительные и остаются такими по сей день. У меня по соседству живет прекрасная семья. С соседями мы готовим блюда вместе и ужинаем.

— В каких регионах Кыргызстана вам удалось побывать за это время? Любимые места появились?

— Я побывал в Ала-Арче и в горах. Пейзажи очень красивые. Мне нравится, что горы находятся рядом с городом, и я легко могу заниматься хайкингом.

Хочу поехать в Каракол еще раз, на Иссык-Куле побывать и на Сон-Куле. Еще хотел бы побывать в Оше, слышал, что плов там очень вкусный.

— Что-то напоминало вам здесь о родном городе?

Привычка снимать обувь при входе в дом, внешняя схожесть наших народов и человек, очень похожий на моего японского друга. Атсуто Учияма

Тут много суши-кафе, есть местная аутентичная японская кухня «Фурусато». Это редко, когда в странах, куда прибывает волонтер JICA, есть японская кухня. Про Японию тут хорошо знают, особенно про аниме, манге, я рад и хочу, чтобы люди интересовались Японией еще больше.

— Расскажите, пожалуйста, о традиционной японской кухне.

— Есть суши, темпура, никжага и так далее. Никжага очень похож на куурдак. Кроме того, японцы едят много рыбы. В японских блюдах используется мало масла, предпочтение отдается свежей еде. Кроме основного блюда подаются маленькие, коваджи, то есть на столе будут стоять главное блюдо, рис, суп и три маленьких блюда.

— Какие основы приготовления суши?

— Главное — приготовить вкусно рис, а также не сильно его давить при закручивании, чтобы рисинки не были твердыми.

Японские и кыргызские суши немного отличаются, в японских больше рыбы, они меньше по размеру. Но считаю, что суши тут очень вкусные.

Мне еще кажется, что тут в рис не добавляют уксус, подслащенный сахаром, а в Японии всегда добавляют. Что касается начинки, то можно добавить все что угодно.

— Как относитесь к кыргызской национальной кухне?

— Все вкусно. Масла много, но вкус, который нравится японцам. Особенно люблю лагман, плов и бешбармак. Я плохо разбираюсь в кумызе, куруте, не так сильно понравилось, так как у кумыза запах необычный, а в куруте для меня много соли. Очень боюсь попробовать голову барана. В целом же, думаю, что мне все нравится.

— Почему в Кыргызстан стоит вернуться еще раз?

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— К сожалению, из-за COVID-19 не могу здесь посетить много мест, но в будущем хотел бы вернуться как турист и хотел бы рассказать японцам о вашей замечательной стране, когда буду у себя на родине, чтобы они тоже узнали про нее. Проблем в Бишкеке много, но тут ценят семью, личное время, в Японии больше работают, с утра до вечера, хотел бы, чтобы японцы тоже посвящали себя не только работе.

— Что для вас волонтерство? Что вам дала работа в профлицее?

— Во время учебы в университете узнал о JICA, о развивающихся странах, хотел их посетить и внести свой вклад, поэтому решил подать на программу волонтеров, когда появилась возможность.

Благодаря профлицею мне удалось узнать о культуре питания в Кыргызстане. Кыргызская кухня малоизвестна в Японии, поэтому это очень познавательно. Хочу также побывать и в других странах, изучить кухни Центральной Азии.

В начале волонтерства было трудно в плане языка, но коллеги и директор профлицея меня поддержали, были добрыми и отзывчивыми. Хочу поддерживать с ними связь и надеюсь, однажды в будущем мы сможем с ними приготовить блюда вместе еще раз.