COVID-19. Срока действия у сертификата о вакцинации пока нет

Срока действия у сертификата о вакцинации пока нет. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

Он напомнил, что оформить сертификат о получении вакцины против COVID-19 можно на сайте vc.emed.gov.kg.

«У документа нет срока действия. Он зависит от вида применяемой вакцины, и многие страны сами принимают решение, устанавливать его или нет. В Америке, например, решили, что каждый год надо ревакцинировать. Мы ждем по этому вопросу рекомендаций ВОЗ. Если организация заявит, что через год надо получать снова прививку, то добавим срок действия на сертификат», — отметил Бакыт Джангазиев.