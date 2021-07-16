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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В СНГ обсуждают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Вопрос о взаимном признании государствами — участниками СНГ сертификатов (иных документов) о вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции обсудили на совещании в Исполнительном комитете СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

По ее данным, участники заседания отметили, что в настоящее время во всех странах содружества проводится активная вакцинация граждан против COVID-19, выдается сертификат национального образца и QR-код, подтверждающий проведение прививки.

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На совещании отметили, что взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки.

Было решено продолжить детальную проработку данного вопроса.

Кроме того, представители стран содружества решили обсудить вопрос о создании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201386/
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