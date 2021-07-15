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Общество

У Медицинской академии появится новый корпус. Объявлен тендер на строительство

У Медицинской академии появится новый корпус. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, вуз объявил тендер на строительство учебного корпуса для центра тестирования зданий и развития клинических навыков. На эти цели Медакадемия планирует потратить 43 миллиона сомов.

Отмечается, что корпус построят на территори КГМА. Участники конкурса должны предоставить конкурсную заявку в полном объеме. Отсутствие каких-либо документов является основанием для отклонения заявки.

Кыргызская государственная медицинская академия имени выдающегося хирурга Исы Ахунбаева является единственным на территории Кыргызстана специализированным государственным высшим учебным заведением в области подготовки медицинских и фармацевтических кадров. Она была основана в 1939 году. За весь период подготовила около 40 тысяч врачей.

Ранее у вуза не было возможностей построить новые корпуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201137/
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