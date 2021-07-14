В Кыргызстане 60 процентов граждан считают, что пытки применяют милиционеры

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Эксперты выяснили, что около 40 процентам задержанных разъясняются их права. Национальный опрос показал, что население достаточно осведомлено о случаях пыток в правоохранительных органах, принимая во внимание, что около трети респондентов заявили о том, что к их родственникам/друзьям/знакомым применялись пытки.

11 процентов сталкивались с пытками лично. 81 процент респондентов в той или иной степени поддерживают применение пыток и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

В ходе исследования были обнаружены случаи применения пыток к тем, кто не был официально задержан и допрошен, не имел никакого конфликта с сотрудниками правоохранительных органов.

Респонденты сообщали о применении к ним насилия, но не пыток. По мнению аналитиков, такое положение дел может свидетельствовать о том, что респонденты имели в виду другие виды пыток, не относящихся к насильственным видам физического воздействия.

60 процентов респондентов, имевших опыт задержания, считают, что пытки больше всего распространены в милиции.

51 процент опрошенных считают, что пытки широко распространены и являются обычной практикой, 32 процента полагают, что пытки встречаются в единичных случаях.

Каждый пятый респондент имел конфликтные ситуации с правоохранительными органами и каждый третий из них говорил о том, что к ним применялось насилие или реальная угроза насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.