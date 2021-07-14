08:56
USD 84.74
EUR 100.41
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В Кыргызстане 60 процентов граждан считают, что пытки применяют милиционеры

Коалиция против пыток совместно с исследовательской компанией «М-Вектор» провела опрос, чтобы выяснить, что знают кыргызстанцы о пытках.

Эксперты выяснили, что около 40 процентам задержанных разъясняются их права. Национальный опрос показал, что население достаточно осведомлено о случаях пыток в правоохранительных органах, принимая во внимание, что около трети респондентов заявили о том, что к их родственникам/друзьям/знакомым применялись пытки.

11 процентов сталкивались с пытками лично. 81 процент респондентов в той или иной степени поддерживают применение пыток и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

В ходе исследования были обнаружены случаи применения пыток к тем, кто не был официально задержан и допрошен, не имел никакого конфликта с сотрудниками правоохранительных органов.

Респонденты сообщали о применении к ним насилия, но не пыток. По мнению аналитиков, такое положение дел может свидетельствовать о том, что респонденты имели в виду другие виды пыток, не относящихся к насильственным видам физического воздействия.

60 процентов респондентов, имевших опыт задержания, считают, что пытки больше всего распространены в милиции.

51 процент опрошенных считают, что пытки широко распространены и являются обычной практикой, 32 процента полагают, что пытки встречаются в единичных случаях.

Каждый пятый респондент имел конфликтные ситуации с правоохранительными органами и каждый третий из них говорил о том, что к ним применялось насилие или реальная угроза насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200997/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
35 процентов кыргызстанцев подвергаются пыткам во время допросов в милиции
Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области выявлены нарушения
Применение пыток допустимо к преступникам, считают участники социсследования
В Бишкеке оправдали обвиняемых в пытках милиционеров
Пытки в Кыргызстане. 10 процентов граждан сталкивались с жестоким обращением
Сотрудников УВД Октябрьского района Бишкека обвинили в пытках. Версия милиции
К правозащитникам регулярно поступают заявления о пытках со стороны милиции
Сотрудников УВД Октябрьского района Бишкека обвиняют в пытках
Применение пыток. Трое кыргызстанцев спустя семь лет выиграли суд против милиции
Избили и отобрали телефон. Милиционеров в Таласе обвиняют в пытках
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Эл&nbsp;эмне дейт? Как во&nbsp;время пандемии не&nbsp;испортить отношения с&nbsp;родственниками Эл эмне дейт? Как во время пандемии не испортить отношения с родственниками
Бизнес
Летняя акция &laquo;Купи котел и&nbsp;получи газ в&nbsp;подарок&raquo; продолжается Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; на&nbsp;случай, когда срочно нужна наличка, а&nbsp;банкомата рядом нет «Мой О!» на случай, когда срочно нужна наличка, а банкомата рядом нет
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
14 июля, среда
08:46
В Кыргызстане 60 процентов граждан считают, что пытки применяют милиционеры В Кыргызстане 60 процентов граждан считают, что пытки п...
08:29
ОБСЕ передала Кыргызстану спецтехнику для охраны границ
08:10
COVID-19. Саудовская Аравия предоставила помощь Кыргызстану на $500 тысяч
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 июля, вторник
23:50
Инженеры Huawei презентуют создание нового самоуправляемого велосипеда
23:19
Стильно. В Сети показали премиальный электрический концепт Audi Grand Sphere
22:52
ВОЗ опубликовала рекомендации по редактированию генома человека
22:25
Кыргызстанцев пригласили в магистратуру ядерного университета в России
22:03
Спецслужбы Казахстана пресекли незаконный экспорт боеприпасов из республики