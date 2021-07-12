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Общество

На Каннском фестивале впервые открыт стенд Kyrgyz cinema

В рамках Каннского фестиваля впервые открыт стенд Kyrgyz cinema. Об этом 24.kg сообщили в Союзе кинематографистов КР.

Выставочная экспозиция посвящена 80-летию кино Кыргызстана.

Посетителям представители нашей делегации рассказывают о кыргызском кино, а также представили лучшие ленты 2020 года «Озеро», «Шамбала» и «Акыркы коч». Известный кинокритик Гульбара Толомушева также знакомит зрителей с новыми работами режиссеров страны, которые, как планируется, выйдут в прокат в текущем году — «Эсимде» Актана Арым Кубата, «Зимние дочки» Дальмиры Тилепбергеновой и «Запах полыни» Айбека Дайырбекова.

Международный Каннский фестиваль (Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые «фестивали категории А»).

Каннский кинофестиваль является одним из старейших (впервые проведен в 1946 году) и самых престижных в мире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200794/
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На Каннском фестивале впервые открыт стенд Kyrgyz cinema