Город спас от удручающих мыслей в пандемию. Валлиец Сион Робертс о Бишкеке

Сион Робертс родился в маленьком городке Лландидно в Северном Уэльсе. В Кыргызстан он приехал в начале января 2021 года специально, чтобы лучше узнать нашу страну.

«На родине я работаю в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. Но во время пандемии все было закрыто, поэтому у меня было много свободного времени. Приехал в Кыргызстан, решив, что пребывание в Великобритании в период режима изоляции наносит вред моему здоровью. Я уже был в Кыргызстане в 2018 году. Но это была очень короткая поездка», — рассказал Сион Робертс.

Я всегда хотел вернуться, чтобы узнать больше о стране. Сион Робертс

Мужчина признается, что внимательно изучил информацию о путешествии в Кыргызстан в период пандемии. Он был рад узнать, что индустрия туризма была открыта и Кыргызстан приветствовал иностранцев с распростертыми объятиями.

«Я быстро забронировал билет, и всего через пять дней мой самолет приземлился в Бишкеке», — вспоминает Сион Робертс.

— Что вас удивило, когда вы попали в столицу нашей страны?

— В январе, когда я приехал, было невыносимо холодно. Температура воздуха была около −20 градусов по Цельсию. В первые несколько недель мне было довольно сложно просто выйти из комнаты. Однако с приходом весны погода быстро изменилась и стало тепло.

Фото Сиона Робертса. Житель Уэльса специально приехал в Кыргызстан, чтобы лучше узнать страну

Тогда я подумал, что Бишкек, действительно, зеленый город. Много парков и бульваров, где можно отдохнуть, расслабиться с друзьями, а вид на горы просто потрясающий, особенно в ясный день.

Я также отметил для себя, что уровень ресторанов и кафе в Бишкеке намного лучше, чем я ожидал. Сион Робертс

В Бишкеке множество ресторанов для западных туристов, где подают вкусные блюда со всего мира. Есть также много хороших мест, где можно попробовать традиционные местные блюда.

— Что в Бишкеке напоминает вам о вашем родном городе?

— Уэльс также известен своими горами и красивой природой, поэтому было некоторое сходство в этом отношении. Однако я должен признать, что природа Кыргызстана затмила своей красотой все, что есть у нас в Уэльсе.

Очень сложно найти такие красивые места, как Сон-Куль, Сары-Челек и Иссык-Куль в Европе, не говоря уже об Уэльсе! Сион Робертс

Еще одно сходство заключается в том, насколько кыргызы любят свою страну, язык и культуру. Уэльс также небольшая страна со своим языком и культурой, и я невероятно горжусь тем, что я валлиец.

Я заметил, как патриотичны люди в Кыргызстане. Флаг страны был виден повсюду, а во время разговоров с местными жителями можно почувствовать, насколько они гордятся тем, что из Кыргызстана. В каждой стране, конечно, есть свои проблемы, но я чувствовал, что некоторые люди не хотели жаловаться или злиться на определенные проблемы, они просто были счастливы называть себя кыргызами!

— Вам пришлось вернуться на родину. По чему больше всего скучаете?

— Я скучаю по всему! Четыре месяца в Кыргызстане были самыми лучшими для меня. Было невероятно грустно, что мне пришлось уехать по независящим от меня причинам.

Бишкек — город, который навсегда останется в моем сердце. Сион Роберстс

Этот город спас меня от грустных и удручающих мыслей во время пандемии. Я встретил здесь свою нынешнюю девушку Миколь. И у меня появилось много новых друзей из Бишкека и из-за границы.

Фото Сиона Робертса. Жителю Уэльса очень понравилось в Кыргызстане

Я читал в интернете, что люди не воспринимают Бишкек как город, который стоит посетить, но я полностью не согласен. Основные достопримечательности Кыргызстана находятся за пределами столицы, но по всему городу разбросано множество необычных и своеобразных достопримечательностей.

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Сложный вопрос! Их так много. Мне понравилось гулять в районе филармонии. В этом районе много хороших баров и ресторанов, а также открывается прекрасный вид на горы на заднем плане.

Фото Сиона Робертса. Бишкек помог Сиону Робертсу пережить пандемию

Мне также нравилось гулять по небольшим районам Бишкека. Я много гулял по микрорайонам. Так можно получить представление о том, как Бишкек выглядел в советское время и как с годами он превратился в более современный и развитый город.

— Какие национальные блюда вам нравятся?

— Больше всего в кыргызской кухне мне нравится то, что все блюда свежеприготовленные. Они не обрабатываются и не упаковываются с разными вредными для здоровья добавками, как это делается во многих местах в Европе.

Кыргызская кухня — это не лучшее решение, если вы сидите на диете, но меня удивило, насколько она вкусна. Сион Робертс

Я стал поклонником основных кыргызских блюд, таких как манты, плов и самсы. Все эти блюда восхитительны, и я всегда заходил в столовую, чтобы взять себе что-нибудь вкусное на обед.

— А есть блюда, которые вы боитесь даже попробовать?

— Это точно курут. Его вкус был для меня слишком горьким, запах — крайне неприятным, а консистенция мне совсем не понравилась. В Европе нет ничего похожего на курут, поэтому, как мне кажется, необходимо есть его с юных лет, чтобы оценить его должным образом.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Кыргызы — самые гостеприимные, добрые и дружелюбные люди, которых я когда-либо встречал. Они были так счастливы общаться с иностранцами и были готовы помочь с любыми проблемами, с которыми я столкнулся.

Фото Сиона Робертса. Во время путешествия по Кыргызстану

Но при этом, я думаю, что взгляды большинства кыргызстанцев могут показаться слишком традиционными. Это очень патриархальное общество, и взгляды на такие вопросы, как ЛГБТ и равенство, часто остаются без внимания.