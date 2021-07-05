В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер Досумбай Дуйшалиев.

Пожилой мужчина проживает в селе Орнок Иссык-Кульского района и является экс-председателем ликвидационной комиссии СХК «Ынтымак». Он требует рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам утерянного уголовного дела № 75-03-19, заведенного в его отношении.

Пенсионер намерен протестовать до конца. С собой он принес зонт и матрас.