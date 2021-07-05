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Общество

В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер

В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер Досумбай Дуйшалиев.

Пожилой мужчина проживает в селе Орнок Иссык-Кульского района и является экс-председателем ликвидационной комиссии СХК «Ынтымак». Он требует рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам утерянного уголовного дела № 75-03-19, заведенного в его отношении.

Пенсионер намерен протестовать до конца. С собой он принес зонт и матрас. 

Отметим, в середине июня он объявлял бессрочную голодовку у административного здания, однако тогда протестовавший пожилой гражданин покинул место после того, как милиционеры учтиво и вежливо провели с ним разъяснительную беседу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199863/
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В Бишкеке у Дома правительства 74-летний пенсионер объявил бессрочную голодовку
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