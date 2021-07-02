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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. В Оше будут проводить вакцинацию на рынках

В Оше будут проводить вакцинацию на рынках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, накануне прошло заседание противоэпидемической и противоэпизодической комиссии муниципалитета во главе с вице-мэром города Эмилем Шадыхановым.

«В ближайшее время мы ожидаем поступление 110 тысяч доз вакцины от коронавируса. В связи с этим необходимо усилить разъяснительную работу среди населения по необходимости вакцинации. Тем более что в Кыргызстане это бесплатно. Также на рынках и мини-рынках города будут открыты пункты, где каждый желающий сможет получить вакцину. Руководителям соответствующих служб уже даны поручения заняться организационными вопросами», — сказал он.

В мэрии добавили, что главам городских предприятий рекомендовано оказать содействие в организации вакцинации на предприятиях согласно санитарно-эпидемиологическим нормативам.

Вице-мэр отметил необходимость усиления контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил в общественных местах.

Кроме того, руководителям крупных городских предприятий, учреждений и ведомств рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, а также лиц, имеющих хронические заболевания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199650/
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