COVID-19. Разрешение на вакцинацию частникам дали, но препараты им не продают

Всем частным клиникам дали разрешение на вакцинацию от коронавируса, но во всех странах препараты частникам не продают. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

«Я им говорил, чтобы нашли пути поставок вакцин, потому что мы не успеваем. Если бы частники начали, то многие граждане шли за вакциной к ним. Против гриппа же продают вакцину, а против ковида никто частникам не продает. Потому что кто-то должен взять ответственность за это», — сказал чиновник.

Отметим, что пользователи соцсетей задаются вопросами, почему в КР нет широкого выбора вакцин от COVID-19, почему частным клиникам не дают разрешения проводить иммунизацию и закупать самим вакцины.

почему вакцины поступают в таком малом количестве? почему нет их широкого выбора? почему частным клиникам не дают разрешения проводить вакцинацию и закупать самим вакцины? правительство и минздрав провалили все что смогли — Азамат Тынаев (@AzamatTynaev) June 17, 2021

Сейчас в Кыргызстане есть только российская вакцина «Спутник V». Ее могут получить только лица старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, а также медики.