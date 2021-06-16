COVID-19. ВОЗ расследует случаи миокардита после вакцинации Pfizer

Всемирная организация здравоохранения изучает данные о случаях воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом заявила на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, сообщает РИА Новости.

По ее словам, ВОЗ проводит мониторинг с помощью стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. «Мы все еще собираем данные, они поступают из Соединенных Штатов, Израиля. Мы находимся на этапе, когда изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции», — сказала она.

Марианджела Симао добавила, что организация обнародует всю информацию после того, как появятся научные данные.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.