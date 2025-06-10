Июньским событиям 15 лет. В городе Ош почтили память погибших

Сегодня, 10 июня, исполняется 15 лет событиям в Ошской и Джалал-Абадской областях. В южной столице почтили память погибших, возложив цветы и прочитав Коран у мемориального комплекса «Слезы матерей». Об этом сообщает «Азаттык».

В мероприятии приняли участие родные погибших, представители городских властей и полпредства президента в Ошской области.

Члены общественного объединения «Матери без вести пропавших детей в Ошских событиях» выразили недовольство тем, что мероприятие не посетил градоначальник. По их словам, события 15-летней давности постепенно забываются, и местные власти, не почтив сегодня память погибших, показали свое безразличие.

Межэтнические столкновения вспыхнули 10-15 июня 2010 года в Оше. По неофициальным сведениям, уже в первые дни беспорядков погибли около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали о более 2 тысячах погибших.

Государственные органы КР сообщают о 443 официально зарегистрированных погибших.