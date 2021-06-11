Кыргызско-китайскую границу временно закроют

Пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы временно закроют. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, границу закроют с 14 июня по инициативе китайской стороны в связи с празднованием фестиваля драконьих лодок в КНР.

Пропуск транспорта и грузов возобновится 15 июня.

Напомним, пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.