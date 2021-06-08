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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Затопы на «Киркомстроме». Вскрыв асфальт, нашли трубы, которых нет в проекте

При вскрытии старого асфальтобетона вдоль трассы в районе «Киркомстрома» оказались водопроводные трубы с кольцами, которые не учли при разработке проекта дороги. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев совместно с руководителями мэрии столицы, Бишкекводоканала и специалистами подрядной компании СhinaRailway № 5 посетил участок дороги. Там сейчас идут земляные работы.

«Население потребовало помочь им в установке новых труб с кольцами и провести водоснабжение. Специалисты встретились с населением и обсудили решение этой проблемы. Министерство транспорта и коммуникаций поможет установить трубы и кольца, приобретаемые жильцами, а представители Бишкекводоканала помогут врезаться в основную линию», — говорится в сообщении.

Напомним, что для строительства эффективной системы дренажа на участке «Киркомстром» начались земляные работы для укладки дренажной трубы. Она обеспечит переток скапливаемых на этом участке вод на северную сторону дороги и далее за пределы населенного пункта. По итогам проводимых работ с двух сторон автодороги будет уложено 520 метров железобетонных лотков, которые будут отводить приходящую воду.

«С местными органами власти достигнута договоренность, что отводимая лотками вода в дальнейшем будет уводиться через соответствующие дренажные каналы. Ожидается, что работы по укладке асфальта и лотков будут завершены до конца июля 2021 года», — заключили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196893/
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