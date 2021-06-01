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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Лучше объехать. На пересечении Дэн Сяопина — Барпы Алыкулова начинается ремонт

В ближайшее время на пересечении улиц Дэн Сяопина и Барпы Алыкулова в Бишкеке начнутся строительные работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Отмечается, что работы идут в соответствии с условиями дополнения к основному контракту с подрядной компанией China Railway № 5. Компания является генеральным подрядчиком на участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 7,4 километра.

Уже осмотрены проблемные участки данного перекрестка, уточнены проектные данные для скорейшего устранения затопления во время осадков, и, соответственно, были на месте уточнены сроки и методы работ. Командой инженера-консультанта определены объемы предполагаемых работ и основные инженерные решения. В ближайшее время на этом участке начнутся строительные работы в соответствии с принятыми решениями, что позволит решить вопрос подтопления придорожной полосы.

«Выявлено, что существующая схема дренажа этого участка не подходит для эффективного отвода скопившейся воды. Проблема существует с 2014 года. Для устранения проблемы дорожно-эксплуатационное управление отправляло водовозы для очистки дороги от скопившейся воды. Для скорейшего решения вопроса затопления автодороги Министерство транспорта и коммуникаций КР дало поручение подрядчику и консультанту незамедлительно начать работы по укладке дренажных труб начиная с 21 мая 2021 года», — рассказали в Минтрансе.

Ожидается, что работы по укладке труб займут около 15-20 дней. Будут проложены две дренажные трубы, что позволит эффективно отводить скапливаемую воду. Сейчас одна из труб уже установлена на половине проезжей части. В ближайшее время продолжат ее установку и на другой стороне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195888/
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