В ближайшее время на пересечении улиц Дэн Сяопина и Барпы Алыкулова в Бишкеке начнутся строительные работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Отмечается, что работы идут в соответствии с условиями дополнения к основному контракту с подрядной компанией China Railway № 5. Компания является генеральным подрядчиком на участке автодороги Бишкек — Кара-Балта протяженностью 7,4 километра .

Уже осмотрены проблемные участки данного перекрестка, уточнены проектные данные для скорейшего устранения затопления во время осадков, и, соответственно, были на месте уточнены сроки и методы работ. Командой инженера-консультанта определены объемы предполагаемых работ и основные инженерные решения. В ближайшее время на этом участке начнутся строительные работы в соответствии с принятыми решениями, что позволит решить вопрос подтопления придорожной полосы.

«Выявлено, что существующая схема дренажа этого участка не подходит для эффективного отвода скопившейся воды. Проблема существует с 2014 года. Для устранения проблемы дорожно-эксплуатационное управление отправляло водовозы для очистки дороги от скопившейся воды. Для скорейшего решения вопроса затопления автодороги Министерство транспорта и коммуникаций КР дало поручение подрядчику и консультанту незамедлительно начать работы по укладке дренажных труб начиная с 21 мая 2021 года», — рассказали в Минтрансе.

Ожидается, что работы по укладке труб займут около 15-20 дней. Будут проложены две дренажные трубы, что позволит эффективно отводить скапливаемую воду. Сейчас одна из труб уже установлена на половине проезжей части. В ближайшее время продолжат ее установку и на другой стороне.