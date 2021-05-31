Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали

В Бишкеке накануне состоялась гаражная распродажа.

Garage sale — это барахолка, участники которой меняются вещами или покупают/продают за символическую плату.

Судя по тому, что мероприятие проходит не первый раз, спрос на него у бишкекчан есть.

Кто-то принес одежду, которая стала мала, другие — хрусталь, пылившийся у родителей в серванте, и будильник, поднимавший несколько лет, пока его не сменил смартфон.

На распродаже, помимо советских фотоаппаратов за 300 сомов, игрушек и книг той же эпохи, можно было приобрести и современные вещи: кожаные кошельки, украшения, сумки и куртки, сделанные руками столичных умельцев, и даже комнатные цветы.

«Хорошая идея — провести garage sale. Отличный способ избавиться от ненужных вам вещей, которые жалко выкинуть. Они могут еще послужить кому-нибудь. Это и возможность весело провести воскресенье», — поделилась впечатлением посетительница.

Хотя основная цель гаражной распродажи — избавиться от вещей, многие пришли на нее просто пообщаться, послушать музыку, познакомиться с людьми.