10:28
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество

Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали

В Бишкеке накануне состоялась гаражная распродажа.

Garage sale — это барахолка, участники которой меняются вещами или покупают/продают за символическую плату.

Судя по тому, что мероприятие проходит не первый раз, спрос на него у бишкекчан есть.

Кто-то принес одежду, которая стала мала, другие — хрусталь, пылившийся у родителей в серванте, и будильник, поднимавший несколько лет, пока его не сменил смартфон.

На распродаже, помимо советских фотоаппаратов за 300 сомов, игрушек и книг той же эпохи, можно было приобрести и современные вещи: кожаные кошельки, украшения, сумки и куртки, сделанные руками столичных умельцев, и даже комнатные цветы.

«Хорошая идея — провести garage sale. Отличный способ избавиться от ненужных вам вещей, которые жалко выкинуть. Они могут еще послужить кому-нибудь. Это и возможность весело провести воскресенье», — поделилась впечатлением посетительница.

Хотя основная цель гаражной распродажи — избавиться от вещей, многие пришли на нее просто пообщаться, послушать музыку, познакомиться с людьми.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195721/
просмотров: 1258
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше 23 и 24 марта пройдет международная образовательная ярмарка
В Джалал-Абаде тоже пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Первая в 2021 году сельхозярмарка пройдет 9 января в Бишкеке
Еще две новогодних ярмарки открылись в Бишкеке
Мэрия Бишкека организует рождественскую ярмарку в центре столицы
Популярные новости
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Тимур Файзиев скрывается от&nbsp;следствия. Суд заочно заключил его под стражу Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
31 мая, понедельник
10:25
Тенгиз Болтурук встретился с руководителями профсоюзов «Кумтора». О чем говорили Тенгиз Болтурук встретился с руководителями профсоюзов...
10:21
Адвокат: Милиция отпустила подозреваемого в изнасиловании девушки в Бишкеке
10:08
Минувшей ночью в Иссык-Кульской области произошло землетрясение
10:00
Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
09:43
COVID-19. Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса