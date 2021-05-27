ГРС не знает точную численность населения Кыргызстана

Государственная регистрационная служба не имеет полных данных о численности населения Кыргызстана. Об этом сообщила заведующая отделом статистических переписей Нацстаткома Римма Чыныбаева.



По ее словам, сейчас ГРС находится в процессе сбора данных.



«В 2030 году мы будем использовать комбинированные данные с ГРС для подсчета численности населения страны, сейчас ГРС собирает эти данные», — сказала она.



Отметим, перепись населения Кыргызстана проводится каждые 10 лет. Ранее планировалось провести перепись населения в марте 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса кампанию перенесли.