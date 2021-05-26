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Общество

Из-за обновления системы приостановлен прием документов на получение паспорта

Из-за обновления системы АИС «Паспорт» временно приостановлен прием документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, работа системы приостановлена до 13.00.

«Это вынужденная и необходимая мера. Приносим свои извинения и просим граждан отнестись с пониманием», — отметили в ГРС.

В ведомстве добавили, что тем, кому нужно сдать документы сегодня, можно будет обратиться до 22.00 в ЦОН-4 в Бишкеке, расположенный по адресу проспект Жибек Жолу, 381, и в ЦОН-1 в Оше по адресу: улица Ленина, 318.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195219/
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