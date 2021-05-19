Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре

В Сети озадачены фотографией девочки из Америки, застрявшей в тротуаре. Оптическую иллюзию опубликовала мать ребенка на Reddit.

Фото Reddit. В Сети озадачены фотографией девочки из Америки, застрявшей в тротуаре

Пользователи интернета публикуют ее во всех соцсетях и пытаются найти объяснение тому, что именно происходит на фото.

«Из-за этого мой мозг болит... я просто не вижу этого», «Пожалуйста, не забудьте зайти и покормить девочку с тротуара сегодня по дороге домой», «Мне надоело об этом думать, потому что мой мозг не может с этим справиться», — пишут в комментариях.

Однако многие догадались, что маленькая девочка находилась за поднятой садовой стеной, сделанной из того же материала, что и тротуар. Иллюзия усиливается за счет того, что ребенок опирается локтем на ограждение, из-за чего кажется, что стена и дорога будто сливаются в одно целое.