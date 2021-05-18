COVID-19. Когда пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями нельзя прививаться

COVID-19 протекает тяжелее у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также приводит к их обострению. Об этом рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова Акпай Сарыбаев.

По его словам, риск более тяжелого протекания COVID-19, летальных исходов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями вырастает почти в 5-10 раз.

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«Мы должны понять, что когда коронавирус попадает в организм, он вызывает системные воспаления, прежде всего сосудов и тканей. Поэтому крайне важно, если у человека есть сердечно-сосудистое заболевание, вакцинироваться, чтобы защитить себя. Кроме того, он должен совместно с врачом контролировать и лечить свое основное заболевание. Самостоятельно не отменять и не добавлять никаких препаратов», — сказал Акпай Сарыбаев.

По его словам, нельзя проводить вакцинацию в острой фазе сердечно-сосудистых заболеваний: инсульт, инфаркт, обострение сердечной недостаточности. Необходимо стабилизировать его состояние и решать вопрос о вакцинации через четыре-шесть недель.

«Для многих стоит вопрос — вакцинироваться или нет от COVID-19. Особенно пожилым и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вакцинация — лучший способ защититься от коронавируса. А если он заболеет, то инфекция будет протекать легче», — отметил Акпай Сарыбаев.

В Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. В стране есть китайская вакцина компании Sinopharm и российская «Спутник V». В мае ожидается поставка AstraZeneca. Вакцинированных, по данным на 18 мая, — более 54 тысяч человек, в том числе второй дозой — 12,8 тысячи.