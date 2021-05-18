Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 мая: будет жарко

В Кыргызстане без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +12, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +10, днем +32 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +1 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +2, днем +22 градуса. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +7, днем +31 градус.