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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 мая: будет жарко

В Кыргызстане без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +12, днем +32 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +10, днем +32 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +1 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +2, днем +22 градуса. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью +7, днем +31 градус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194352/
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