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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Две машины, угнанные в Таджикистан, возвращены

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.

По ее данным, через КПП «Кулунду-автодорожный» таджикская сторона передала две автомашины — Hyundai и «Жигули», которые были угнаны гражданами Таджикистана из Кыргызстана.

Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, директор Пограничной службы Уларбек Шаршеев и начальник управления Погранслужбы по Баткенской области совершают объезд и осмотр объектов пограничной инфраструктуры, получивших повреждения в ходе боевых действий.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192953/
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